أردوغان وإفلاس العثمانية الجديدة - جلبير الأشقر

2020/10/14 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر قد يوحى لمن يقرأ هذا العنوان أن حديث المقال يدور حول الليرة العثمانية، أو بالأحرى الليرة التركية التي خلفتها والتي ما انفكت تتهاوى خلال السنين الأخيرة.



فقد هبط سعر صرف العملة التركية من ليرة ونصف للدولار الواحد قبل عشر سنوات إلى ثماني ليرات اليوم، بما بات يذكّر الأتراك بما حلّ بعملتهم السابقة لليرة الحالية.



والحال أن هذه الأخيرة جرى استحداثها في عام 2005 بحذف ستة أصفار عن الليرة القديمة التي ب ......





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