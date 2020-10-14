الكعبي يدعو للتضامن مع خارطة الطريق التي تبناها السيد الصدر

2020/10/14 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، الرئاسات الثلاث والجهات والشخصيات الوطنية في البلاد للتضامن مع خارطة الطريق التي تبناهـا السيد مقتدى الصدر لإنقاذ العراق من كل الظروف و الأزمات المحيطة به .

واكد الكعبي في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء على ضرورة تفعيل مواثيق السلام التي خطهــا السيد مقتدى الصدر ، والتي تعدّ مبادرة وطنية و خارطة طريق شاملة وواقعية لإصلاح الاوضاع الموجودة على مختلف المستويات ".

ولفت خلال البيان الى ان" هناك اهمية كبيرة في تحرك كل الجهات الفاعلة والتي يهمها امر هذا الشعب لتبني هذه المبادرة الوطنية وتفعيلها حكوميا وتشريعيا واجتماعيا بإعتبارها الخلاص الأساس من الظروف الخانقة ، والسد المانع لكل المؤامرات الكبيرة التي تُحاك ضد هذا البلد والتلاعب بأمنه واستقراره وخيراته .

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