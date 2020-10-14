“سيناريو 2003 قد يتكرر”.. الجبوري: أميركا تعد العدة لأمر معين في العراق

2020/10/14 | 08:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حذر القيادي في تحالف القوى العراقية أحمد عبد الله الجبوري، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة الأميركية تعد العدة لأمر معين في العراق، مشيرا إلى أن سيناريو عام 2003 قد يتكرر “بشكل أسوأ”.

وقال الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، إن “ الولايات المتحدة الأميركية تعد العدة لأمر معين في العراق غير معلوم”، محذرا من أن “سيناريو عام 2003 (احتلال العراق) قد يتكرر بشكل أسوأ مما حدث”.

وأضاف الجبوري، أن “ العراق يتعرض إلى محاولات للتآمر عليه من قبل عدة اطراف ودول أجنبية وخليجية”، محذرا في الوقت نفسه من أن “الفوضى في العراق قد تعم جميع دول المنطقة”.

من جانب آخر كشف الجبوري عن “تحركات يجريها من اجل رفع اسمه من قائمة العقوبات الأميركية التي سبق وان ادرجوني عليها بسبب بعض السنة”.



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