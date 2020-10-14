2020/10/14 | 08:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).