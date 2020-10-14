"نعمة طويلة الأجل".. كيف سيخفف اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل "ويلات" لبنان؟

2020/10/14 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية، اليوم الأربعاء، داخل مقر تابع لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) في قرية الناقورة جنوبي البلاد، ليصبح لبنان ثالث دولة عربية تفتح محادثات عامة مع إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، وذلك بوساطة أميركية أيضاً.

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