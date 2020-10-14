تحالف الحلبوسي يطمع بالمدن الشيعية انتخابيا: قائمة بالناصرية و6 مقاعد في الجنوب!

2020/10/14 | 08:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، عن نيته النزول بقوائم انتخابية في محافظات الوسطى والجنوبية بينها الناصرية، فيما رجح حصوله على ستة مقاعد في محافظات الجنوب.

وقال القيادي بالتحالف النائب أحمد عبد الله الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، “إننا سننزل بقوائم انتخابية في بابل والناصرية والمحافظات الجنوبية”، متوقعا “الحصول على ستة مقاعد في مجلس النواب من المحافظات الجنوبية”.

وأضاف الجبوري وهو الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أنه “سيحصل على 15 الى 21 مقاعدا نيابيا”، مرجحا في نفس الوقت “الحصول على 5 مقاعد في محافظة كركوك”.

يشار إلى ان الناصرية وعدد من المحافظات الجنوبية تشهد منذ تشرين الأول 2019 اضطرابات أمنية وحرق لمقرات الأحزاب والكتل الشيعية، فضلا عن مقرات تابعة للحشد الشعبي.



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