التربية تحدد تشرين الثاني المقبل موعداً مبدأيا لبدء العام الدراسي الجديد

2020/10/14 | 08:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت وزارة التربية، تشرين الثاني المقبل موعدا مبدأيا لبدء العام الدراسي الجديد بالاعتماد على التعليم المدمج.

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