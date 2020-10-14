البنك الدولي على خط لقاح كورونا.. 12 مليارا للدول النامية

2020/10/14 | 08:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وافق مجلس إدارة البنك الدولي، على خطة مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة، عندما تصبح متاحة.

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