تعليم: إعفاء الطلبة بنسبة 50 من الأجور الدراسية لهذا العام

2020/10/14 | 08:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم أبناءنا الطلبة ويحقق المصلحة العامة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به بلدنا العراق ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة.وأضاف أن […]

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