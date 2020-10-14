مبدئيًا.. التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي المقبل

2020/10/14 | 08:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حددت وزارة التربية، تشرين الثاني المقبل موعداً مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد بالاعتماد على التعليم المدمج.

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