2020/10/14 | 08:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

185 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، انها ستستضيف مجموعة من المعنيين في وزارتي الدفاع والداخلية لمناقشة أمور التسليح والتجهيز فضلا عن مناقشة دورة 52 وما رافقها من مشكلات.

وقال عضو اللجنة النائب، سعران الاعاجيبي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 14 تشرين الأول 2020، انه "ستتم استضافة كل من مدراء العقود والموازنة والتسليح والتجهيز في وزارة الدفاع لمناقشتهم بشأن عقود التسليح والتجهيز".

وتابع انه " ستتم استضافة عميد كلية الشرطة ومدير التدريب في وزارة الداخلية حول مشكلة دورة 52 الخاصة بالمفوضين ومعرفة المعايير التي تم بها القبول"، مبينا ان "هذه الدورة رافقها لغط كثير مما دفع اللجنة الى الاتصال بوزير الداخلية واستضافة المعنيين حولها".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يستضيف مسؤولين ومعنيين في الدفاع والداخلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يستضيف مسؤولين ومعنيين في الدفاع والداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).