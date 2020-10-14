2020/10/14 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

حذر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأربعاء، من عدم إمكانية اجراء الانتخابات بعد 10 سنوات في حال بقاء الأوضاع الحالية على ما هي عليه، متهما قوى سياسية بمحاولة عرقلة اجراء الانتخابات بموعدها.

وقال الهنداوي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “اذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه حاليا (في إشارة الى عدم انجاز قانون الانتخابات) فاننا لن نقدر على اجراء الانتخابات حتى بعد 10 سنوات وليس في موعدها”.

وأضاف الهنداوي، أن “هناك قوى سياسية تحاول عرقلة اجراء الانتخابات النيابية المبكرة”، مشيرا إلى أن “مفوضية الانتخابات هي الأخرى تشهد صراعات عليها”.

واوضح مستشار الكاظمي أن “عدالة ونزاهة قانون الانتخابات مرهونة بتطبيق القانون”، مؤيدا بعض الانتقادات التي وجهت لقانون الانتخابات.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحذر: قد لا نستطيع اجراء الانتخابات بعد 10 سنوات!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحذر: قد لا نستطيع اجراء الانتخابات بعد 10 سنوات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).