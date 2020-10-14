2020/10/14 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل النجم البرازيلي نيمار ثلاثية (هاتريك) قاد به منتخب البرازيل لفوز صعب على مضيفه منتخب بيرو، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نيمار يقلب الطاولة على بيرو في فوز "عصيب" للبرازيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نيمار يقلب الطاولة على بيرو في فوز "عصيب" للبرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).