الشتاء يبدأ أعماله في العراق بموجة أمطار غزيرة..

2020/10/14 | 08:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

تشير التنبؤات الجوية إلى احتمالية هطول الأمطار في عدد من مناطق البلاد، فيما تستقر درجات الحرارة بمعدلاتها الاعتيادية دون الـ 40 مئوية.



وقال الراصد الجوي واثق السلامي في توضيح تابعه "ناس"، (14 تشرين الأول 2020) إن "أغلب النماذج تتوقع حالة مدارية في مياه بحر العرب نهاية الأسبوع المقبل وتتزامن من نزول حوض علوي بارد من الشمال الغربي".

وأضاف، أن "هنالك احتمالية بتعرض عموم دول شرق المتوسط وشمال وغرب العراق لموجة أمطار وفيرة، وربما تتسع فرص الامطار لمناطق غير متوقعة من البلاد وتعتبر أولى حالات الموسم".

وتوقع السلامي، "استقرار الطقس في أغلب أنحاء البلاد، ماخلا بعض السحب العالية تظهر في مدن الشمال والغرب يوم غد".

وأوضح أن "درجات الحرارة تبقى بمعلاتها الاعتيادية ولا يتوقع حصول تغيير فيها وتسجل دون الـ 40 في عموم المناطق".

أما حركة الرياح فإنها بحسب الراصد الجوي "شمالية غربية في عموم المدن وتكون خفيفة السرعة بسرعة لاتتجاوز الـ 15 كم في الساعة".

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