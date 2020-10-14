البنك المركزي “مستاء”.. ويؤكد تراجع احتياطي العملة الأجنبية لديه

2020/10/14 | 08:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شكا محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الأربعاء، من “تراجع” احتياطي العملة الأجنبية لديه، عازياً السبب إلى زيادة تمويل الاستيرادات وتراجع العائدات الدولارية من وزارة المالية.

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