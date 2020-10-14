كل شيء في العراق بحاجة الى اصلاح وتغيير ,ولكن من يفعل ذلك ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/14 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تشير اوضاع العراق المختلفة منذ التغيير في نيسان 2003 والى اليوم الى الفشل في تحقيق ما تطلع اليه العراقيون بعد سقوط النظام الدكتاتوري من اقامة البديل المدني الديمقراطي الحقيقي , حيث تردت اوضاع البلاد المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية والخدمية , واستمرار تعمق الأزمة العامة وتعدد تجلياتها.



والأزمة التي يعيشها العراق منذ 2003 هي ازمة بنيوية لها ارتباطات بطريقة الت ......





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