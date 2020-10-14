مصر تودع أحد أكبر نجومها وأبرزهم

2020/10/14 | 09:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها ” توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون..



أسألكم الدعاء”.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ومتزوج من الفنانة والممثلة المصرية شهيرة ولديهما نجلان هما “عمرو ورانيا”

ويعتبر النجم الراحل محمود ياسين هو صاحب الرقم القياسى فى تقديم أفلام عن “نصر أكتوبر”، فيما وصفته وسائل اعلام مصرية بأنه “نجم سينما أكتوبر بلا منازع في تقديم شجاعة وبسالة الجندي المصري والطريف أنه بدأ في السينما كجندي فى عدة أفلام ثم ترقى حتى قدم في آخر أفلامه شخصية المشير محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي في فيلم “حائط البطولات”..

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