وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما

2020/10/14 | 09:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

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