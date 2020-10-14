وفاة الفنان المصري ” محمود ياسين ” عن عمر يناهز 79 عاما

2020/10/14 | 09:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.وكتب عمرو محمود ياسين: “توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله […]

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