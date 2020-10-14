2020/10/14 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – حددت وزارة التربية بالتعاون مع الجهات الصحية تشرين الثاني المقبل موعدا مبدئيا لبدء العام الدراسي الجديد بالاعتماد على التعليم المدمج.وقال وكيل الوزارة للشؤون الادارية الدكتور فلاح القيسي لـ«الصباح» تابعته المستقلة اليوم الأربعاء: انه من المؤمل ان تتم مناقشة موعد بدء العام الدراسي 2020 – 2021 مع المختصين بالوزارة وخلية الازمة في وزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).