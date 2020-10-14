وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما

2020/10/14 | 09:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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