محافظ البنك المركزي يرجح تراجع احتياطيات العملة الصعبة لهذا السبب

2020/10/14 | 09:14 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رجح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الأربعاء، تراجع الاحتياطيات الأجنبية في البنك، بسبب الزيادة في تمويل الاستيرادات وتراجع العائدات الدولارية من وزارة المالية.

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