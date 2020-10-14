محافظ البنك المركزي يكشف سبب تراجع احتياطيات العملة الأجنبية

2020/10/14 | 09:20 - المصدر: NRT عربية

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شعار البنك المركزي العراقي

فوتو: ارشيف

منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الأربعاء، عن سبب تراجع الاحتياطيات الأجنبية في البنك، في وقت تواجه فيه الحكومة حاليا تحديات كبيرة بشأن تسديد رواتب الموظفين بسبب تراجع اسعار النفط.

وقال مخيف، في تصريحات صحفية تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 14 تشرين الأول 2020، إن "التراجع في سعر النفط عالميا والتخفيض الذي شهده الانتاج في العراق استنادا الى اتفاق اوبك اديا الى انخفاض ايرادات النفط الخام وبالتالي تراجع المبالغ الدولارية التي كانت وزارة المالية تقوم ببيعها إلى البنك المركزي العراقي لقاء الدينار العراقي الذي تستخدمه في تمويل نفقاتها محليا".

واضاف أن "ذلك أدى إلى تراجع الكميات المتراكمة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلا عن عملية خصم الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية، لغرض سد العجز الذي شهدته الحكومة في تمويل إنفاقها وبالخصوص الإنفاق الجاري من قبل المركزي العراقي لصالح المصارف الحكومية".

وأشار إلى أن "غالبية الإنفاق الجاري سيتحول الى طلب استهلاكي يمثل في النهاية طلبا على الدولار الأميركي، وبقيام البنك المركزي بتلبية هذا الطلب لتمويل الاستيرادات فإن الاحتياطيات الأجنبية يتوقع أن تشهد تراجعا يضاف إلى التراجع الناجم عن انخفاض الايرادات النفطية في حال لم تتغير المعطيات الحالية".

ر.إ

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