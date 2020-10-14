استئناف نقل الوقود الايراني الى العراق

2020/10/14 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشفت القنصلية الايرانية في محافظة السليمانية، عن استئناف تصدير الوقود الى العراق.

وقالت القنصلية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم الاتفاق على استئناف نقل الوقود الايراني عبر حدود باشماق وبرويز خان الى العراق، وذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد، (أمس الاول الاثنين)، في باشماق بكردستان العراق لدراسة وحل مشكلات شاحنات الوقود الايرانية المتوقفة في هذه المنطقة الحدودية".

وذكرت مصادر، ان سبب توقف شاحنات الوقود الايرانية يعود الى خلاف في الرأي خلال الايام الاخيرة حول اسلوب نقل الوقود عبر الحدود الايرانية الى اقليم كردستان.

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