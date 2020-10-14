استكشاف مليار متر مكعب من الغاز في الانبار

2020/10/14 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت محافظة الأنبار، أستكشاف اكثر من مليار متر مكعب من الغاز في 7 حقول منتشرة في عدد من مناطق المحافظة.

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، إن "عمليات التنقيب والاستكشاف في المحافظة استؤنفت بعد استتباب الاوضاع الامنية فيها".

وأضاف: "الكميات المكتشفة مؤخرا من شأنها ان تشجع على دخول الشركات العملاقة للبدء باستخراج الغاز".

ولفت الى ان تلك الكميات من الغاز تتوزع "بين حقول عكاز والريشة والرطبة ووادي ابو شامات والكيلو 160 ووادي النخيب"، مشيراً الى أن استثمار هذه الكميات سيسهم "في توفير فرص عمل وتطوير الصناعة الغازية بشكل يضاهي ما موجود في الدول المتقدمة".

وتتجه الحكومة الاتحادية نحو التوسع في استثمار الغاز الحر والمصاحب، بهدف تعظيم الايرادات المالية للدولة وخلق مورد مالي جديد بجانب المورد النفطي.

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