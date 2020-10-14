الطائي: تجاهل الحكومة لرفض الوجود الأميركي سيقود الى نتائج لايحمد عقباها

2020/10/14 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان تجاهل حكومة الكاظمي لمطالب الشعب العراقي بإخراج القوات الأميركية من البلاد سيؤدي الى نتائج وخيمة، لافتا الى ان رجال المقاومة اكدوا ان لهم موقف في حال استمرار التواجد الأميركي على ارض العراق.

وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ستشعل الفتيل في حال تجاهلها لمطالب الشعب الراغبة بالخروج الأميركي من البلاد، وجدولة انسحاب تلك القوات”.

وأضاف ان “بيانات المقاومة واضحة جدا، ويجب على الحكومة ومن منطق العقل التحرك نحو اخراج القوات الأميركية والزام واشنطن بتنفيذ هذا القرار، لان أي اطلاقة نار ستثور في الأيام المقبلة ستتحمل مسؤوليتها حكومة الكاظمي”.

وأوضح ان “البرلمان قال كلمته وقرر اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق، خاصة مع وجود قوات امنية قادرة على حماية العراق والقضاء على الإرهاب، اذ لم يعد هناك حاجة لبقاء أي جندي او حتى مدرب اجنبي على ارض العراق”.



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