نيمار يقلب الطاولة على بيرو

2020/10/14 | 09:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل نيمار ثلاثية (هاتريك) قاد به منتخب البرازيل لفوز صعب على مضيفه منتخب بيرو، الثلاثاء، في الجولة الثانية من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وباغت أصحاب الأرض الضيوف في الدقيقة 6 بهدف سجله أندري كاريو مهاجم الهلال السعودي من تسديدة مدوية، لكن نيمار تعادل للبرازيل في الدقيقة 28 من ركلة جزاء تسبب بها.

وتقدمت بيرو مجددا في الدقيقة 59 عبر ريناتو تابيا بتسديدة بعيدة غير اتجاهها، لكن لم تمض 5 دقائق حتى تعادل الضيوف عبر ريتشارليسون لاعب إيفرتون.

وجاء الدور على نجم باريس سان جرمان الفرنسي مجددا، حيث تسبب نيمار وسجل ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 83، ثم أضاف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من متابعة كرة ارتدت من القائم، بعد أن فقد منتخب بيرو لاعبين ببطاقتين حمراوين.

وقفزت البرازيل إلى صدارة التصفيات التي تضم 10 منتخبات، برصيد 6 نقاط من لقاءين، بالتساوي مع الأرجنتين التي حققت فوزا صعبا على مضيفتها بوليفيا بنتيجة 2-1.

PUKmedia / وكالات ‌

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