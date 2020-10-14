ابرز المشاهير حجزوا رحلتهم الى الفضاء، فهل تكون التالي؟

2020/10/14 | 09:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بينما تنخفض وتيرة السياحة المعتادة والسفر بسبب الفيروس المستجد، ظهر نوع جديد من السفر. وعندما يرتبط هذا النوع بايلون ماسك فلا بد ان تكون مغامرة مجنونة! تريد أن تعرف التفاصيل؟ تابع معنا.

رحلة الى الفضاء:

دخلت ثلاث شركات في تحد جديد، وهو ارسال رحلات سياحية الى الفضاء. وهذه الفكرة المجنونة (حتى الآن) يقف وراءها كل من ايلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا، وجيف بيزوس المدير التنفيذي لأمازون، وريتشارد برانسون مؤسس فيرجن، فهل لاحظت مدى الجنون في الأسماء فقط؟ وهنا تجدر الإ‘شارة الى ان لكل منهم اختراع جديد مرتبط بعالم الفضاء كان قد أعلن عنه خلال هذا العام – ايلون ماسك: سبايس اكس، جيف بيزوس: بلو أوريجين، وريتشارد برانسون: فيرجن جالاكتيك. وهذه الاختراعات كلها ستتوحد بهدف إرسال السياح إلى الفضاء مباشرة!

ماكلارين سبايدر أو رحلة إلى الفضاء؟

أعلم أنك لا تملك امكانية التفكير حتى في خيار من الإثنين، (وانا ايضا)، ولكن لنقل انه باستطاعتنا أن نختار بين سيارة خارقة بكلفة $317,500 ورحلة الى العالم الخارجي بسرعة خيالية (تماما كالقيادة الخارقة) قد تصل الى 250 الف دولار؟ اي منهما ستختار؟؟ أنا شخصيا كنت لأصرف جميع اموالي على رحلة فضائية، ولكن بما أنك من متابعي سترايف فهذا قد يعني امكانية اختيارك لسيارة.



فهذا حلمك في النهاية!

مشاهير حجزوا رحلاتهم بالفعل:

بينما نتكلم في هذه اللحظات عن رحلة سبايس شيب 2 Space Ship، هناك من سبقنا وحجز مقاعده بالفعل، فتوم هانكس وبراد بيت وليوناردو دي كابريو، واشتون كتشر ولايدي غاغا وجاستن بيبر وكاتي بيري، يتحضرون بالفعل الى الانطلاق بسفرتهم! فهل نأمل بأن نكون التاليين؟؟

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