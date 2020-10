أفضل ألعاب سباقات الدراجات النارية في 2020

2020/10/14 | 09:27 - المصدر: قناة التغيير

سباقات الدراجات النارية مليئة بمتعة وإثارة تتفوق حتى في الكثير من الأحيان متعة العاب السيارات.



لذلك فهي قد تكون بديل عن تلك الألعاب في حالة الملل منها. لذا نعرفك اليوم على افضل العاب سباقات الدراجات النارية في 2020.

Ride 3

تتوفر هذه اللعبة لمنصات اكس بوكس ون وبلايستيشن 4 وأجهزة ويندوز، وهي توفر مستوى عالي من الإثارة والتجربة الآسرة التي تغمسك داخلها، حيث توفر لك سباقات على حلبات في مختلف أرجاء العالم، وعلى تشكيلة واسعة من الدراجات مع رسومات في قمة الوضوح.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge

يمكنك تجربة هذه اللعبة على اكس بوكس ون وبلايستيشن 4 وأجهزة ويندوز ونينتندو سويتش، حيث من أنها من أفضل وأشهر ألعاب سباقات الدراجات على الإطلاق، وذلك بفضل تجربة اللعب الواقعية الغامرة بها، حيث أن حركات الدراجات وسرعاتها وردات أفعالها دقيقة للغاية وتحاكي الواقع كثيراً، مع توفيرها طرق وحلبات عديدة للسباقات.

MotoGP 19

في منصات اكس بوكس ون وبلايستيشن 4 وأجهزة ويندوز ونينتندو سويتش، ستحصل في هذه اللعبة على تجربة دخول عالم سباقات الدراجات النارية كسائق محترف لتنافس في بطولات عالمية كبرى وتبني تاريخك الخاص بها، حيث تتسلق سلم النجاح والشهرة والمجد بها باستمرار

Monster Energy Supercross

ننتقل بعد ذلك إلى هذه اللعبة التي أطلقت في فبراير هذا العام بمنصة جوجل ستيديا الجديدة، بجانب اكس بوكس ون وبلايستيشن 4 ونينتندو سويتش، حيث أنها تتوفر لك تجربة مختلفة عن الألعاب الأخرى، كونها لعبة سباقات للدرجات النارية الجبلية، ما يعني أنك مطالب بمواجهة طرق غير ممهدة أثناء المنافسة مع الكثير من السائقين الآخرين على المراكز الأولى. وسوف تحصل على تشكيلة متنوعة من الدراجات الجبلية لمساعدتك في ذلك

Road Redemption

هذه اللعبة تعد بمثابة نسخة محدثة من لعبة Road Rash التي لعبناها جميعاً على حواسيبنا في الصغر. فهي معتمدة على قيادتك لدراجتك بسرعة عالية كجزء من إحدى عصابات الدراجات.



لذلك يجب عليك أن تقاتل بشراسة أثناء القيادة لتبقى على دراجتك، حيث أنك كلما أنهيت سباق ستحصل على بعض المال، مع وجوب إتمام تحديات مختلفة. فهي لعبة ممتعة ومعقدة ومتوفرة على كافة المنصات مثل اكس بوكس ون وبلايستيشن 4 وأجهزة ويندوز ونينتندو سويتش وحتى حواسيب ماك ولينكس وكونسول وي.

