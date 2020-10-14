الرافدين: منح قروض ٢٥ مليون لاصحاب المحال والمهن الاخرى

2020/10/14 | 09:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من اصحاب المحال التجارية لتصل الى 25 مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل الأيدي العاملة فقد تقرر زيادة مبالغ منح قروض المشاريع الصغيرة الى 25 مليون دينار”.

ودعا المصرف المواطنين اصحاب المحلات والمهن الاخرى على مختلف انواعها الى “الاستفادة من هذا القرض والتقديم عليه في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.



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