اللجنة العليا لمواجهة كورونا تناقش الاوضاع الصحية

2020/10/14 | 09:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا، اليوم الاربعاء، اجتماعا برئاسة وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، فإن اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا ستناقش خلال الاجتماع الاوضاع الصحية في اقليم كوردستان وانتشار فايروس كورونا وسير العملية التربوية في المدارس والجامعات والمعاهد في اقليم كوردستان.

وسيقدم وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان خلال الاجتماع تقريرا عن الاوضاع الصحية الراهنة واستراتيجية وخطط وزارة الصحة لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

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