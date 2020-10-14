بعد طول انتظار … ابل تطلق هواتف آيفون 12 بميزات 5G

2020/10/14 | 09:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسقتلة /- أطلقت شركة أبل يوم الثلاثاء، الجيل الجديد من هواتف آيفون 12 الذي يمكنه الاتصال بشبكة الجيل الخامس الأسرع وهي ميزة تأمل الشركة في أن تحفز زبائنها على شراء الهاتف الجديد وتحافظ على ازدهار مبيعاتها حتى نهاية العام.وسيباع هاتف آيفون 12 المزود بشاشة مساحتها 6.1 بوصة بسعر 799 دولارا بينما ستكون نسخة أصغر […]

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