الرافدين يمنح أصحاب المحال التجارية قروض تصل إلى 25 مليون دينار

2020/10/14 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين من أصحاب المحال التجارية تصل إلى 25 مليون دينار.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء ، “تماشيًا مع سياسة المصرف الهادفة لتنويع الخدمات المقدمة من قبله ودعمًا للاقتصاد الوطني في تمويل المشاريع المختلفة والتقليل من البطالة وتشغيل […]

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