طبيب مختص يحذر من تعرض مصابي كورونا الى جلطات دماغية او قلبية

2020/10/14 | 09:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / -حذر طبيب مختص، من تعرض المصابين بفيروس كورونا إلى جلطات دماغية أو قلبية غير محسوسة قد تؤدي إلى فقدان بعض الوظائف الأساسية للجسم في حال عدم مراجعة الجهات الطبية المتخصصة.وقال الاخصائي بالامراض الصدرية والتنفسية بوزارة الصحة عدي طاهر الهاشمي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “كورونا تهاجم كل عضو […]

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