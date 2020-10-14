تضم امهات وكبار السن.. مؤسسة الشهداء تستعد لفتح مقبرة “صولاغ” في سنجار

2020/10/14 | 09:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تستعد مؤسسة الشهداء بداية الاسبوع المقبل، لفتح مقبرة (صولاغ) في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، التي تعود لضحايا من المكون الايزيدي سقطوا على يد عصابات “ داعش” الارهابية.

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اللجنة التنسيقية المشتركة لفتح المقابر الجماعية التي خلفتها عصابات “ داعش” الاجرامية في البلاد، عقدت اجتماعها لوضع آليات قيام الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية، بفتح المقبرة المذكورة”.

وأضاف عويد، أن “المقبرة تضم نساء فقط من الأمهات وكبار السن، اللاتي دُفنّ وهنَّ على قيد الحياة أمام أطفالهن وذويهن، ما حدا بأهالي القضاء لتسميتها بـ(مقبرة الامهات)”.

في السياق نفسه، نوه عويد بان “المؤسسة اولت ملف ضحايا سنجار سواء من المفقودين او الشهداء اهمية بالغة نظرا لما عانوه ابان سطوة ارهابيي “ داعش” عليهم”، مبينا انه “ولضمان سرعة صرف تعويضات الضحايا، فقد افتتحت مكتبين اضافيين في القضاء يضمان اعضاء اللجنة الفرعية للاسراع بعملية التعويض، الى جانب التنسيق مع مدراء البلديات والمحافظين كافة لتخصيص قطع اراض للايزيديين او تخصيص مجمعات سكنية لهم ضمن استحقاقهم الذي ضمنه قانون المؤسسة الخاص بضحايا الارهاب رقم 57 لسنة 2015”.



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