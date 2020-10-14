خبير قانوني : الاتفاقيات بين الحكومة والاقليم خاضعة لرقابة مجلس النواب

2020/10/14 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امكانية اتخاذ البرلمان قرارات مغايرة لما اتفقت عليه الحكومة مع اربيل حول سنجار، مؤكدا ان الاتفاقيات بين الحكومة الاتحادية والاقليم او المحافظات خاضعة لرقابة مجلس النواب .وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “الجهة الرقابية على السلطة التنفيذية هي البرلمان، وعندما تكون […]

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