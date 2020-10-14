البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لضمان وصول لقاحات كورونا للدول النامية

2020/10/14 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلن البنك الدولي، الأربعاء، (14 تشرين الأول، 2020)، قيام مجلس الإدارة بتخصيص ‏12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على لقاحات كوفيد-19 بسرعة عندما تصبح هذه ‏اللقاحات متاحة.

وقال البنك الدولي في بيان، إن "هذا المبلغ سيستخدم لتمويل شراء وتوزيع لقاحات وفحوصات وعلاجات كوفيد-19 لمواطني الدول النامية"، مشيراً إلى أنّ "هذه الأموال يفترض أن تكفي لتطعيم ما يصل إلى مليار شخص".

وأوضح البنك الدولي أنّه "يعتزم إرسال إشارة إلى صناعة البحوث والصناعات الدوائية مفادها أنّه يجب على مواطني الدول النامية أيضاً الحصول على لقاحات لكوفيد-19 آمنة وفعّال".

وتابع أنه "سيوفّر دعماً فنّياً لمساعدة الدول على الاستعداد لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

ولفت البيان إلى أنّ "هذا التمويل هو جزء من حزمة مساعدات تصل قيمتها إلى 160 مليار دولار رصدها البنك الدولي حتى حزيران/ 2021 لمساعدة الدول النامية على مكافحة جائحة كوفيد-19".

ونقل البيان عن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس قوله إنّ "الحصول على لقاحات آمنة وفعّالة وعلى أنظمة توزيع معزّزة هو أمر ضروري لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان التي تواجه آثاراً اقتصادية ومالية كارثية على المضي قدماً نحو انتعاش مرن".

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