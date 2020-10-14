الزراعة توضح أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

2020/10/14 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أوضحت وزارة الزراعة، الاربعاء، أسباب ارتفاع أسعار محصول الطماطم في الأسواق المحلية، فيما أكدت انخفاض الأسعار في الأيام المقبلة.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الماضية كان بسبب زيادة الطلب عليها نتيجة الزيارة المليونية، فضلا عن المضاربات بين التجار الذين يرفعون الأسعار حتى يفتحون الاستيراد”، لافتا إلى أن “إنتاج محصول الطماطم انطلق اليوم في محافظة كربلاء المقدسة”.

وأضاف النايف، أن “هناك قسما للأسعار يتابع الأسواق، وهي أمور تخصصية، وليس من واجبات وزارة الزراعة السيطرة على الأسعار بل مراقبة الأسواق، وإذا كان المنتج شحيحا، يتم الاستيراد، وإذا كان موجودا فيتم الاكتفاء الذاتي”.



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