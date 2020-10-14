العراق واليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 اكتوبر - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/10/14 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يحتفل العالم في السابع عشر من تشرين الأول / اكتوبر من كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر , ففي مثل هذا اليوم من عام 1987 اجتمع ما يزيد عن مائة ألف شخص في ساحة ( تروكاديرو) في باريس التي وقع بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 , حيث اعلنوا ان الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الانسان مؤكدين على الحاجة الى التضافر بغية كفالة احترام تلك الحقوق , ومنذ تلك الفترة يتجمع كل عام في هذا التاريخ افراد من ......





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