العنف داخل الأسرة - نادية خلوف

2020/10/14 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لا شك أن المواضيع التي نعيد طرحها مع أن الكثيرين أشبعوها نقاشاً هي مواضيع هامة ، وفي كل يوم تظهر لها آثار جديدة ، حيث أن الحياة تتغير باستمرار .



قد تكون المعاملة الحسنة للطفل منذ قدومه إلى هذا العالم هي التي تساهم في تأسيس مجتمع سليم ، لكن هذا لا يحدث .



إساءة معاملة الأطفال هي إساءة معاملة الطفل الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية أو العاطفية أو الجنسية.



يعرض الطّفل للخطر و يضر بسلامته واحترامه لذ ......





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