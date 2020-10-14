تأثير ثورة اكتوبر العظمى على الحركة النضالية للشعب العراقي - فلاح أمين الرهيمي

2020/10/14 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي أثناء الحرب العالمية الأولى (عام/ 1914 – 1918) وقبل أن تستكمل بريطانيا احتلال العراق بأكمله قامت ثورة اكتوبر العظمى عام/ 1917 في روسيا بقيادة العبقري الفذ (لينين) ضد الرأسمالية وضد نفوذ ومصالح الدول الاستعمارية، مما دفعت الوطنيون العراقيين إلى الاهتمام بأصداء ثورة اكتوبر البلشفية عام/ 1917 والتأثر بمنشوراتها التي أصبحت متداولة في بعض المدن العراقية مما أثرت بشكل فعال على حركة الشعب العراقي التحرري ......





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