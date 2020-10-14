لأول مرة منذ 9 سنوات.. روسيان وأميركية ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية

2020/10/14 | 10:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت رائدة الفضاء الأميركية، كاثلين روبينز، والروسيان سيرغي ريكوف، وسفيرتشكوف، سيرغي كود، اليوم الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "سويوز" روسي الصنع، وبذلك تعود الولايات المتحدة لإرسال رواد فضاء إلى المحطة الدولية بعد حوالى 9 سنوات على آخر رحلة لها.

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