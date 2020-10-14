أدوية لبنان الى اسطنبول درّ

2020/10/14 | 10:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي اللبناني من ضبط كمية من الادوية التي يتم تهريبها الى الخارج.

وفي التفاصيل، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، مصدر الأخبار الرسمي في لبنان، أنه في إطار مكافحتها لتهريب المواد المدعومة وخاصة الدواء، تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي مجددا من ضبط كمية من الأدوية مع أحد المسافرين من المطار إلى اسطنبول.

وقد باشرت فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية في المطار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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