شركة الصناعات الخفيفة تكشف عن تهديد على خطة {صنع في العراق}

2020/10/14 | 10:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناشدت شركة الصناعات الخفيفة "قطاع مختلط" التابعة الى وزارة الصناعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار بالايعاز الى شركة توزيع المنتجات النفطية، لاعتماد السعر الرسمي للوقود بدلا من السعر التجاري.

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