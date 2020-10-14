هذا ما لم تخبرك به أبل عن آيفون 12 الجديد

2020/10/14 | 10:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شركة أبل، عن 4 هواتف جديدة من آيفون 12، جميعها يدعم الجيل الخامس 5g، وتتضمن ميزات جديدة لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج والصلابة.

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