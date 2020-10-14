عبدالمهدي: أموال العراق تهدر على العبثيات والمناهج الخاطئة والحروب الداخلية والخارجية

2020/10/14 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أن أموال العراق ذهبت في العبثيات والمناهج الخاطئة وفي الحروب الداخلية والخارجية، عقب إلغاء قرار تخصيص موارد النفط لمجلس الإعمار وتحويلها تدريجياً لتمويل الموازنة العراقية، في نهاية خمسينات القرن الماضي.وتحدث عبد المهدي … Readmore

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