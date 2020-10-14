اكتشاف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 7 حقول في الأنبار

2020/10/14 | 10:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت عمليات التنقيب في الانبار من استكشاف أكثر من مليار متر مكعب من الغاز في سبعة حقول منتشرة بالمحافظة.

مسؤولون في الانبار قالوا ان عمليات التنقيب والاستكشاف في المحافظة استؤنفت بعد استتباب الاوضاع الامنية فيها، مشيرين الى ان الكميات المكتشفة مؤخرا من شأنها ان تشجع على دخول الشركات العملاقة للبدء باستخراج الغاز.

واكد المسؤولون ان تلك الكميات من الغاز تتوزع بين حقول عكاز والريشة والرطبة ووادي ابو شامات والكيلو مئة وستين ووادي النخيب.

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