رغم الحظر.. النظام المصرفي الايراني يتبادل 80 مليار دولار نقدا أجنبيا

2020/10/14 | 10:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية الإيرانية محمد رضا بور ابراهيمي، الأربعاء، أن النظام المصرفي تبادل نحو 80 مليار دولار من النقد الاجنبي في اطار الميزان التجاري للبلاد بالسنة المالية المنتهية 19 مارس/آذار 2020، وذلك رغم ذروة الحظر الاميركي.

وقال ابراهيمي، إن ايران ازاء الحظر الاميركي ضد 18 مصرفا محليا قد إتخذت اجراءات لتقليل أثرها لحدود الدنيا، منها اساليب الالتفاف على الحظر وطرق أخرى أدارها النظام المصرفي.

واعتبر النائب عن مدينة كرمان أن قرار حظر 18 مصرفا ايرانيا الذي أعلنت أميركا عنه مؤخرا، لايتعدى كون استعراضيا سياسيا واعلاميا، حيث إن الحظر كان فعليا قائما، والاعلان الجديد يعكس فشل واشنطن في الحصول على نتائج من ” العقوبات” الاقتصادية.

وشدد رئيس اللجنة البرلمانية، على أن وعبر الاجراءات التي تبنتها ايران فيما يخص الصين وروسيا والتوجه نحو العملات الاجنبية المشتركة والتحالفات النقدية، فأن اميركا لن تفلح في حظر البنوك الايرانية.



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