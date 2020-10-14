العراق يحدد نوفمبر المقبل (تشرين الثاني) موعدا لبدء العام الدراسى الجديد

2020/10/14 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية العراقية شهر

نوفمبر المقبل (تشرين الثاني)موعداً

مبدئياً لبدء العام الدراسي الجديد

بالاعتماد على التعليم المدمج.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت

أمس تسجيل 3 آلاف و921 إصابة جديدة

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