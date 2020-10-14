وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاما

2020/10/14 | 10:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري محمود ياسين، اليوم

الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما

أبعده المرض لسنوات عن الفن والحياة

العامة.

وكتب ابنه السيناريست والممثل عمرو

محمود ياسين على حسابه بموقع "فيسبوك":

"توفي إلى

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